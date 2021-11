“Não há dois pulmões iguais. Não há dois cancros iguais”

Novembro é o mês que assinala o cancro do Pulmão que, em Portugal, é o terceiro cancro mais diagnosticado. 11,6% de todos os casos de cancro são do pulmão. Este tipo de cancro continua a ser uma das principais causas de morte em todo o mundo. Foram diagnosticados em Portugal, em 2020, mais de 5 400 novos casos da doença, dos quais resultaram 4 797 mortes.

"Tendo em atenção estes números, é crucial apostar na sensibilização para a importância do diagnóstico, mas, sobretudo, informar as pessoas acerca do facto de cada pulmão ser único e, por isso, cada cancro ser distinto, com diferentes particularidades e diferentes necessidades no cuidado do doente com cancro do pulmão.”, afirma Isabel Magalhães, presidente da Pulmonale.

No mês de sensibilização do cancro do pulmão, novembro, o objetivo da iniciativa da Pulmonale é destacar a importância da singularidade de cada situação, incluindo as características de cada doente e de cada doença. Globalmente pretende-se salientar que as diferentes situações implicam diferentes necessidades no cuidado ao doente com cancro do pulmão.

Com esta campanha, a Pulmonale apela também ao envolvimento, informação e participação do doente na jornada da doença, em estreita relação e colaboração como a sua equipa de saúde.

No âmbito desta iniciativa irão ser lançados mais dois vídeos baseados em conversas com testemunhos de doentes com diferentes experiências no combate à doença.