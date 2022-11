Rastreio nacional gratuito para detetar cancro colorretal já arrancou

Depois do sucesso das iniciativas já decorridas em 2021 e em março do corrente ano, e para sinalizar a importância de adoção de medidas de prevenção para redução da mortalidade, o Grupo Ageas Portugal, a Médis, a Fundação Ageas e a Europacolon quiseram dar continuidade a esta Campanha de Sensibilização para o Cancro Colorretal – agora denominada Movimento 45+ com atualização da idade elegível para realizar o rastreio através desta campanha, dedicada a toda a população entre os 45 e os 74 anos, assintomáticas, sem histórico de neoplasia e/ou pólipos colorretais; doença inflamatória intestinal ou história familiar em 1.º ou 2.º grau de cancro colorretal ou adenoma.

"O compromisso que assumimos perante a sociedade passa por sensibilizar a população acima dos 45 anos de idade para a necessidade do rastreio, e igualmente por aumentar o conhecimento sobre esta doença que é a segunda maior causa de morte em Portugal, sobre a prevenção e a deteção precoce”, diz Patrícia Ramalho, responsável do programa Movimento 45

O processo é simples, rápido e gratuito. O teste de "pesquisa de sangue oculto nas fezes" (PSOF) deve ser realizado numa das unidades aderentes [laboratório, posto de colheita ou farmácia] à escolha, sendo este o local onde se deve dirigir para levantar o kit de recolha e também entregar as amostras para análise.

Para quem optar pelo Laboratório ou Posto de Colheita é necessária a inscrição através do preenchimento do formulário online , aguardando a receção do SMS com o código de rastreio para levantar o kit no laboratório ou posto de colheita. Já na Farmácia, todo o processo é realizado presencialmente, sendo apenas necessário que a pessoa se desloque à farmácia selecionada para aderir e levantar o seu kit. A recolha é feita em casa pelo próprio. Se o resultado for positivo para sangue oculto nas fezes, as pessoas serão posteriormente contactadas pela Europacolon para saberem quais os passos a seguir.

O Movimento 45+ tem como principais objetivos não só promover o diagnóstico precoce, mas também contribuir para o tratamento atempado do cancro, melhorar o conhecimento da população portuguesa sobre a doença, os fatores de risco e o diagnóstico precoce, assim como referenciar e acompanhar as pessoas com diagnóstico positivo.

Por que razão fazer o rastreio é tão importante?

Durante 2020, foram diagnosticados, em Portugal, 10 mil 501 novos casos de cancro colorretal, e mais de 4 mil e 300 mortes, sendo a segunda neoplasia mais comum em ambos os sexos. De acordo com os dados da International Agency for Research on Cancer, 90% dos casos são detetados a partir dos 50 anos, enquanto 85% surgem sem qualquer relação familiar. Este tipo de cancro tem uma progressão lenta e silenciosa, assintomática, que muitas vezes pode ser superior a 10 anos. A realização de rastreios, através da pesquisa de sangue oculto nas fezes, diminui a mortalidade por cancro colorretal em aproximadamente 16%.

“O nosso principal objetivo é salvar vidas”, salienta a responsável do programa Movimento 45+, Patrícia Ramalho, acrescentando que, “face aos números que se registam de ano para ano, há que assumir a prevenção e o diagnóstico precoce como um ponto de partida para combater o cancro do colorretal”.

Resultados alcançados através da campanha

Entre 2021 e 2022, participaram na Campanha de Sensibilização para o Cancro Colorretal mais de 6 mil pessoas, com 5% a testarem positivo para a pesquisa de sangue oculto nas fezes.