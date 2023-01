Liga Portuguesa Contra o Cancro apela à vacinação dos doentes oncológicos e da população em geral

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) chama a atenção para a campanha desenvolvida pela AICSO, em parceria com a DGS, sobre Vacinação e Cancro, dirigida à população e aos profissionais de saúde, porque “maior proteção para a pessoa com doença oncológica está nas mãos de todos”.

De recordar que ainda está em curso a vacinação sazonal Outono/Inverno 2022-2023 contra a gripe e a Covid-19 e que as pessoas com doença oncológica ativa ou sob tratamento oncológico imunossupressor são de elevado risco para desenvolver doença grave.

Andreia Capela, presidente da AICSO e médica oncologista no Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia – Espinho, EPE, explica também que “há vacinas que previvem o cancro”. Dá como exemplo, a vacina contra o vírus do HPV que está - comprovadamente - relacionado com vários tipos de cancro como é o caso do colo do útero (com o HPV a ser responsável por quase 100% dos casos), vagina, ânus, vulva, pénis e orofaringe. O outro exemplo é a vacina contra o vírus da Hepatite B, que pode prevenir o cancro do fígado.

A oncologista refere que “a pessoa com doença oncológica apresenta, na grande maioria das situações, um elevado risco para infeção, pela imunossupressão provocada pela própria doença, assim como pelos diversos tratamentos, e ainda por apresentar frequentemente outros fatores de risco, como desnutrição, idade avançada, disfunção de pelo menos um órgão. A vacinação deve ser encarada como forma de diminuir a gravidade de algumas infeções ”, devendo ser encarada com um cuidado de suporte à pessoa que vive com e para além do cancro.

“Com a pandemia, a vacinação ganhou uma importância e destaque suplementar, pelo que a comunidade, no geral, está mais do que nunca sensibilizada para este tema. Assim, julgamos que este é o momento ideal para partilhar informação credível e eliminar alguns mitos, acerca da vacinação neste grupo específico de pessoas”, refere Andreia Capela.

Estão previstas ações de sensibilização e informação sobre a importância, indicações e contraindicações de diferentes vacinas na pessoa com doença oncológica, bem como sobre a vacina contra o HPV, o vírus da hepatite B, a vacinação de viajantes e migrantes, entre outros temas.

Saiba mais AQUI.