É doente oncológico? Saiba o que deve comer

“Receitas e conselhos para os doentes oncológicos” é o nome do livro que foi apresentado hoje, uma publicação que surge no âmbito do projeto “A saúde alimenta-se” e que junta o Pingo Doce e a CUF.

Para Ana Raimundo, oncologista e coordenadora de Oncologia Médica na CUF, este novo livro poderá ser uma ferramenta útil na vida dos doentes e de quem os rodeia. Esta é uma questão que, segundo a própria, preocupa muito quem está a passar pela doença. “Muitas vezes, no fim das consultas, os doentes fazem perguntas sobre alimentação”, explica.

Miriam Brice, presidente da associação Careca Power e sobrevivente oncológica diz mesmo que “perante um diagnóstico a questão da alimentação nunca é uma prioridade, sendo por isso importante munirmos o doente com mais informação”. É, assim, fundamental que a população em geral aumente a sua literacia sobre este assunto. Todos os anos são cerca de 60 mil os novos casos de cancro, logo, este é um problema de todos os portugueses.

De recordar que 40% dos cancros são evitáveis se adequarmos o nosso estilo de vida a hábitos saudáveis e isso não passa só pela alimentação. Fazer exercício físico e combater o sedentarismo, não fumar e não beber demasiado álcool são algumas das ações que todos os indivíduos têm ao seu alcance e que está nas suas mãos controlar.

100 receitas para ajudar a mitigar os sintomas dos tratamentos

Está cientificamente comprovado que é fundamental que as pessoas com cancro obtenham todos os nutrientes necessários para manterem o corpo forte e o mais resistente possível à doença e aos eventuais efeitos secundários dos tratamentos. Por esse motivo, foi desenvolvido este novo livro que apresenta 100 receitas simples em linha com os princípios da dieta mediterrânica e organizadas em função dos 10 principais sintomas e questões alimentares com que os doentes oncológicos em tratamento se deparam.

Mas quais são esses 10 sintomas mais comuns que podem ser mitigados através a alimentação?

- Alteração do olfato

- Alteração do paladar

- Boca seca

- Diarreia

- Obstipação

- Ganho de peso

- Perda de peso

- Náuseas

- Perda de apetite

- Vómitos



A verdade é que, hoje em dia, é inquestionável o papel que a alimentação tem na nossa saúde. “A dieta mediterrânica dá-nos claras indicações de que não só aumenta a longevidade como também faz adoecer menos”, explica Susana Pasadas, responsável da equipa de nutrição da Jerónimo Martins, empresa que tem mostrado, na oferta aos seus clientes, a preocupação de se focar em opções saudáveis e que estejam em consonância com esta dieta.

“Esperamos que este livro (à venda a partir de amanhã em todas as lojas Pingo Doce do país) possa fazer a diferença na vida das pessoas e que tenha um impacto positivo na criação de hábitos saudáveis, não só para o doente oncológico, como para toda a família”, conclui a especialista em nutrição.