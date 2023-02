À procura do True Power ou como “ser feliz no meio do caos”

Marine Antunes é sobrevivente oncológica e autora do projeto pioneiro "Cancro com Humor". Como escritora, lançou três livros: "Cancro com humor" (1 e 2) e "Manual para descomplicar o cancro". A autora lança agora o projeto "À procura do True Power", um programa que fala de cancro, sem medo, e que não admite que seja ele a personagem principal. Os verdadeiros protagonistas são os convidados - pessoas diagnosticadas com cancro - que mostram a sua personalidade, a maneira como encaram a doença e forma leve de estar na vida, partilhando a sua rotina e realidade.

"À Procura do True Power" promete ser um programa irreverente, pintado com um toque de humor e de coração cheio de coragem. Ser “True Power” é promover a vida e não a doença, mostrando que é possível ser feliz no caos porque, afinal, ter cancro não é ser cancro.

No meio da incerteza que um diagnóstico de cancro traz, os protagonistas ensinam-nos que a força, a resiliência e a vontade de viver superam qualquer doença.

O primeiro episódio, que estará disponível a partir de amanhã, poderá ser visualizado no youtube (clique AQUI) e conta com o testemunho de Patrícia Freitas, doente oncológica, natural do Porto.

Assista, abaixo, ao teaser do programa:

Veja, também, a reportagem que o Tenho Cancro. E depois? realizou para o Jornal da Noite da SIC que conta a história de Marine Antunes e a forma como a sobrevivente oncológica utiliza o humor na sua vida, impactando - através da sua maneira de encarar a doença - a vida dos outros: