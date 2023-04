Novo projeto de investigação na área do cancro pediátrico

A Algebra Capital, em parceria com a Fundação Rui Osório de Castro (FROC), apoiou a atribuição de uma bolsa de investigação, no valor de 10 mil euros, com o objetivo de promover um projeto investigação no campo do cancro pediátrico.

O projeto, selecionado pela FROC, visa o estudo do “Papel Da CD24, uma proteína do “checkpoint” imunológico, na Biologia e Terapia de Meduloblastomas” e do seu potencial terapêutico aplicado ao cancro pediátrico. Os principais contributos deste projeto serão a validação da CD24 e do seu potencial terapêutico e a compreensão biológica desta molécula no contexto do microambiente tumoral.

“Com esta investigação pretendemos demonstrar que a CD24 é importante no processo de desenvolvimento de meduloblastomas e que a sua inibição pode ser uma opção terapêutica de sucesso para alterar o prognóstico reservado destes agressivos tumores cerebrais pediátricos”, explica Rui Manuel Reis, PhD e professor assistente no Instituto de Investigação em Ciências da Vida e da Saúde (ICVS), Escola de Medicina, da Universidade do Minho, em Braga, onde coordena a equipa de investigação deste projeto.

Os tipos de cancro pediátrico com maior incidência são as leucemias, os linfomas e os tumores do Sistema Nervoso Central (SNC), sendo o meduloblastoma um tipo de tumor do SNC. “Receber a bolsa da FROC com o apoio da Algebra Capital foi uma grande honra e reconhecimento da qualidade e importância do nosso projeto para o conhecimento de tumores cerebrais em crianças”, conta o docente. “Estamos profundamente gratos por acreditarem no nosso projeto e pela oportunidade de contribuir para tão importante pesquisa”, termina.

400

é o número de novos casos de cancro pediátrico, por ano, em Portugal

A FROC tem como objetivo principal apoiar e proteger as crianças com cancro e seus familiares concentrando a sua atividade em duas grandes áreas: informar, esclarecendo os pais e as crianças sobre questões relacionadas com o cancro infantil e promover a investigação, contribuindo assim para o avanço da medicina nesta área.