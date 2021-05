"Não hesitem em contactar o vosso médico se sentirem que algo não está bem"

No dia em que o jornal Expresso noticia que os hospitais estão a receber "mais de 40% de casos de cancro da mama metastático" e que todos os atrasos verificados no SNS - sobretudo no que aos rastreios diz respeito - estão a levar a diagnósticos tardios, importa lembrar à população que também não deve deixar de fazer a sua parte: caso tenha sintomas ou sinais de que algo não está bem, "deve recorrer ao médico de família, mesmo em pandemia", alerta Susana Pires Duarte da AAPC.

Quanto mais depressa o doente agir, melhor será o seu prognóstico.

Veja, também, a entrevista do professor Luís Costa, diretor do serviço de oncologia do Hospital de Santa Maria, ao Expresso:

“O atraso que houve no diagnóstico precoce de cancro vai refletir-se nos próximos 3 a 5 anos”

"Tentamos olhar para o doente e não para a doença"

Fundada em 2005 e sediada em Matosinhos, a AAPC é uma associação que assume como objeto principal o apoio e acolhimento ao doente oncológico abrangendo diferentes tipos de patologia, condição social e instituição hospitalar.

Olhar para o doente como um todo, tentanto auxiliar nas várias vertentes que, muitas vezes, são desvalorizadas pelos médicos, é o lema da AAPC.

Ao longo destes mais de 15 anos, a instituição tem chegado às pessoas que precisam das mais diversas formas, proporcionando serviços totalmente gratuitos relacionados com o apoio social ( atendimento social; banco alimentar contra a fome; POAPMC; empréstimo de ajudas e ações informativas sobre temáticas relacionadas com a área social e os doentes oncológicos); apoio psicológico ( rastreio psicossocial; consultas de psicologia; palestras e dinâmicas de grupo e ações de sensibilização) e apoio ocupacional (yoga; reiki; hipnose clínica; arte-terapia; meditação; terapia assistida por cavalos; yoga do riso e dança).

