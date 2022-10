Os Especialistas

Quimioterapia: saiba quais são os efeitos secundários e como agir quando surgem

"Cancro e quimioterapia" é o tema do mais recente Check-Up Seguro, realizado no âmbito do projeto editorial da Sic Notícias, "Tenho Cancro. E depois?", que conta com o apoio da Novartis e da Médis. A enfermeira especialista em oncologia, Sara Torcato Parreira, é a profissional convidada