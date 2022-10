Investigação do cancro: sem profissionalização Portugal não dará o salto

São quase 60 mil os novos casos de cancro diagnosticados , por ano, em Portugal. A previsão é que, em 2040, este número possa chegar aos 69 mil . Além disso, a mortalidade por cancro deverá aumentar cerca de 31% em 2040. Para dar resposta a este cenário, dizem os especialistas, é preciso acelerar e investir num departamento essencial: a investigação do cancro. Não obstante, no que toca a esta temática, Portugal é um dos parentes pobres da Europa. Comparados com a a vizinha Espanha, que detém cerca de 16% da investigação clínica, em termos globais, Portugal tem apenas 3%. Se nos compararmos com a Bélgica - país com uma população semelhante à nossa - temos 6 vezes menos ensaios clínicos que os belgas .

O que falta então fazer para que Portugal se possa tornar competitivo nesta área, sobretudo numa altura em que as diretrizes europeias estabeleceram a investigação do cancro como uma prioridade?

Com o objetivo de debater sobre as principais falhas e soluções que possam promover o crescimento de este tipo de investigação, o Tenho Cancro. E depois? juntou, no estúdio da Sic Notícias, os seguintes especialistas: Luís Costa, diretor do Serviço de Oncologia Hospital Santa Maria, Miguel Abreu, presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia (SPO), Júlio Oliveira, responsável pela Unidade de Ensaios Clínicos Precoces e líder do Programa de Medicina de Precisão do IPO-Porto e Vítor Rodrigues, Coordenador de investigação científica da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC).