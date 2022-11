É possível mitigar o sofrimento emocional associado ao cancro?

“Cancro e sofrimento emocional” é o mote da conferência que se realiza já amanhã, dia 11 de novembro, organizada pela Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) - em parceria com a MOAI Consulting - e inserida no programa “Vamos Falar?” do “Tenho cancro. E depois?”, projeto editorial da SIC Notícias

Com o objetivo de caracterizar o sofrimento emocional dos utentes que recorrem a consultas de Psico-Oncologia, aferindo da necessidade de apoio psicológico, a LPCC realizou um estudo - que será apresentado amanhã e que marcará o arranque do vento - com a aplicação do Termómetro do Distress aos utentes na primeira consulta de Psico-Oncologia. Entre fevereiro de 2020 e fevereiro de 2022 ingressaram na consulta de Psico-Oncologia da LPCC, 1758 utentes, tendo sido aplicados 767 Termómetros.

Os resultados do estudo evidenciam o sofrimento emocional de doentes oncológicos e familiares, confirmando a necessidade de referenciação para intervenção psicológica especializada. Os dados chamam ainda a atenção para a necessidade de triar os diversos índices de sofrimento emocional de modo a otimizar a referenciação para serviços especializados, possibilitando a equidade no acesso a apoios psicossociais.



90%

dos utentes da consulta de psicologia apresenta sofrimento emocional significativo, confirmando a necessidade de referenciação para apoio psicológico

Após a apresentação do estudo, a sessão vai contar com a presença de psicólogos, psiquiatras e oncologistas que vão debater a saúde mental dos doentes oncológicos em Portugal, a necessidade de avaliar precocemente as dificuldades emocionais e a referenciação para serviços especializados. Será que todos os doentes oncológicos têm acesso a estes cuidados? Por que motivo o sofrimento emocional está tão presente entre esta população? É possível aliviar estes sintomas? Estas e outras questões serão debatidas durante uma conversa moderada pela jornalista da Sic Notícias, Rita Neves.

Por que razão este tema é central?

Porque o sofrimento emocional está intimamente associado ao diagnóstico de cancro e é preciso perceber, por um lado, como é que este estado pode ser mitigado e, por outro, e como é que os doentes podem ter mais acesso a apoio psicológico, assim como a outras ferramentas e cuidados que possam aliviar a presença de sintomatologia depressiva e ansiosa que afeta não só os próprios, como também os seus cuidadores e familiares.

Quem são os participantes?

- Cátia Faustino, oncologista no IPO Porto e membro da Direção da SPO (Sociedade Portuguesa de Oncologia)

- Susana Almeida, psiquiatra no IPO Porto e membro da Direção da APPO (Academia Portuguesa de Psico-Oncologia)

- Ricardo Teixeira, psicólogo clínico e investigador;

- António Reis Marques, psiquiatra colaborador na LPCC e presidente do Colégio da Ordem dos Médicos

- Sónia Silva, psicóloga da LPCC

- Natália Amaral, coordenadora nacional da Psico-Oncologia da LPCC

- Diogo Marques, consultor da MOAI Consulting

Quando, onde e a que horas?

Dia 11 de novembro, pelas 15h, no Museu Nacional de Machado de Castro, em Coimbra

Como posso assistir?

Simples, basta clicar AQUI.