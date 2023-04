Entrevistas

"Neste momento, há sobreviventes, o que significa que o cancro deixou de ser tão letal como era há uns anos"

Vítor Rodrigues, presidente da direção do Núcleo Regional do Centro da LPCC, em declarações durante as Jornadas "Vida saudável depois do cancro", organizadas pela Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) e pelo Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).