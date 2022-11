Mais quatro casos de varíola dos macacos confirmados no Reino Unido: o que é e quais os sintomas

Foram identificados mais casos de varíola dos macacos (monkeypox) no Reino Unido. As autoridades acreditam que quatro homens terão sido infetados em Londres, uma vez que não têm histórico de viagens para países africanos.

Num comunicado, divulgado esta segunda-feira, a Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido abriu uma investigação para averiguar se os quatro novos casos têm uma ligação entre si. Três dos homens estão em Londres e um no nordeste de Inglaterra e, de acordo com as autoridades de saúde britânicas, todos admitem ter tido relações sexuais com pessoas do mesmo sexo.

Na semana passada, foram identificados três casos anteriores de varíola dos macacos, incluindo duas pessoas que moravam na mesma casa e uma outra que tinha viajado para a Nigéria, onde a doença é endémica em animais.

“As evidências sugerem que pode haver transmissão do vírus da varíola dos macacos na comunidade, transmitido por contacto próximo”, disse Susan Hopkins, epidemiologista e consultora da Agência de Segurança Sanitária britânica. “Estamos a pedir aos homens homossexuais e bissexuais que estejam atentos a quaisquer erupções ou lesões incomuns e entrem em contacto com as autoridades”, acrescentou.

Varíola dos macacos: como pode ser transmitida e quais são os sintomas?

A varíola dos macacos é uma doença viral geralmente transmitida pelo toque ou mordida de animais selvagens infetados, como ratos ou esquilos na África Ocidental e Central. A doença não se transmite facilmente entre pessoas, mas as autoridades de saúde britânicas não descartam a possibilidade de transmissão em caso de contacto extremamente próximo com uma pessoa infetada.

Devido ao recente aumento de casos e à incerteza em torno da transmissão do vírus, as autoridades britânicas estão a trabalhar de perto com hospitais e parceiros internacionais para averiguação de casos semelhantes noutras cidade ou países. Todas as pessoas que estiveram em contacto com os casos de varíola dos macacos estão a ser acompanhadas e rastreadas.

Os especialistas em saúde que tratam de pacientes com erupções cutâneas “sem um diagnóstico claro” devem procurar um aconselhamento especializado, avança a agência Reuters, que cita especialistas. O risco para a população é baixo.

Os primeiros sintomas de varíola dos macacos incluem febre, dores musculares, calafrios e fadiga. Nos casos mais graves, pode desenvolver-se uma erupção cutânea, geralmente, no rosto e genitais, que se assemelha às observadas na varicela e na varíola. A maioria das pessoas recupera da doença em algumas semanas.