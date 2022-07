DGS admite rever medidas para conter a propagação do vírus

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a varíola dos macacos uma emergência global. A Direção-Geral da Saúde (DGS) reagiu admitindo que poderá rever nos próximos dias as medidas para conter a propagação do vírus Monkeypox em Portugal.

Segundo dados da DGS, Portugal totaliza 588 casos confirmados de infeção pelo vírus Monkeypox, 73 dos quais notificados na última semana.

De acordo com o relatório semanal da DGS, publicado na passada quinta-feira, todas as regiões de Portugal continental e a Madeira reportaram casos de infeção humana pelo vírus VMPX, mas a grande maioria do total de casos (80,3%) foi confirmada em Lisboa e Vale do Tejo.

O Norte é a segunda região do país com mais casos reportados de Monkeypox (55), seguindo-se o Centro (oito), o Alentejo (cinco), o Algarve (quatro) e a Madeira (três), refere a informação semanal da autoridade de Saúde.

A 16 de julho, foi iniciada a vacinação dos primeiros três contactos próximos de casos e, desde então, continuam a ser identificados e orientados para vacinação os contactos elegíveis nas diferentes regiões do país, informou ainda a DGS.

A presença do vírus VMPX foi detetada em Portugal em 3 de maio.