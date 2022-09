Está a caminho um medicamento para a varíola dos macacos

A Agência Europeia de Medicamentos anunciou esta sexta-feira que um medicamento antivírico contra a varíola dos macacos deverá estar brevemente disponível em maiores quantidades na União Europeia.

O número de casos de varíola dos macacos em Portugal subiu para 871, mais 25 do que o total registado na última semana, anunciou a DGS.

A maior parte dos casos pertence a homens no grupo etário entre os 30 e 39 anos, tendo sido notificados oito casos em mulheres.

A varíola dos macacos transmite-se por contacto físico próximo com as lesões ou fluidos corporais, ou por contacto com material contaminado, como lençóis, atoalhados ou utensílios pessoais.