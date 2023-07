Novo surto de Mpox em Portugal com mais 49 casos detetados desde 1 de junho

Quarenta e nove casos de mpox foram detetados em Portugal, entre 01 de junho e 28 de julho, resultantes de um novo surto, segundo dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde.

"Este novo surto caracteriza-se por uma estirpe diferente do surto de 2022, refletindo a reintrodução do vírus no grupo de maior risco em Portugal e cadeias de transmissão potenciadas no contexto de eventos e festivais de verão", adianta a Direção-Geral da Saúde (DGS) num comunicado publicado no site.

De acordo com a DGS, todos os casos são homens, maioritariamente residentes na Região de Lisboa e Vale do Tejo (38), com idade entre os 22 e os 55 anos (mediana 34 anos).

"Dos casos confirmados, 29 (74%) são homens que tiveram sexo com homens", refere a autoridade de saúde.

Considerando os 21 dias anteriores ao início dos sintomas, 17 (44%) casos referem frequência de saunas, 33 (85%) tiveram contactos sexuais com múltiplos parceiros e 18 (46%) participaram em atividades de sexo em grupo e/ou anónimo, alguns em contexto de festivais de verão; nenhum caso refere viagens ao estrangeiro".

Desde o início do surto de mpox em maio de 2022 e até 28 de julho de 2023, foram reportados em Portugal 1002 casos confirmados laboratorialmente, incluindo um óbito, sendo que desde o passado dia 27 de março que não eram reportados novos casos em Portugal.

Segundo dados da DGS, foram vacinadas, entre 16 de julho de 2022 a 28 de julho de 2023, 4.823 pessoas, a maioria das quais na região de Lisboa e Vale do Tejo. Das 8.009 inoculações, 7.054 ocorreram em contexto de pré-exposição.

Face ao ressurgimento de novos casos em Portugal, a DGS reforça a necessidade do isolamento dos casos e da interrupção das cadeias de transmissão entre expostos.