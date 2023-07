Quinta do Vau

Tudo aqui parece idealizado para admirar o Castelo de Mértola e o Guadiana. Fica além-rio, a margem oposta ao centro histórico da vila mourisca, e tem vistas panorâmicas a partir dos quartos e da piscina, assim como do rooftop do edifício mais recente, que comporta quatro quartos com kitchenette.