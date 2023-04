Com as obras de expansão do metro, a construção dos túneis de drenagem, as obras ao nível do saneamento e a repavimentação de vias, a Câmara Municipal de Lisboa vê-se obrigada a cortar o trânsito na zona ribeirinha.

Mas o que muda e que alternativas existem para os condutores? Filipe Anacoreta Correia, vice-presidente da Câmara de Lisboa, esclarece.