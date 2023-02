David Bowie (e as suas personagens) vão ter uma casa permanente em Londres

Major Tom, Ziggy Stardust, Aladdin Sane ou Thin White Duke, as várias personagens criadas por David Bowie vão ter uma casa permanente em Londres. O museu Victoria&Albert (V&A) de Londres anunciou esta quinta-feira que adquiriu todo o espólio de David Bowie, o artista britânico multifacetado que morreu em 2016. São mais de 80.000 objetos, entre roupas e desenhos, instrumentos ou textos, que serão disponibilizados ao público a partir de 2025.

O museu, que foi responsável pela aclamada exposição "David Bowie Is" em 2013 (que pode ser agora visitada online), abrirá o David Bowie Centre for the Study of Performing Arts no futuro V&A East Storehouse no leste de Londres.

Ali, fãs ou investigadores poderão aceder ao processo criativo do cantor, compositor, ator… O arquivo contém, por exemplo, as letras manuscritas de Bowie para canções como "Fame" e "Heroes", esboços, cartas, figurinos - incluindo as suas peças de Ziggy Stardust - adereços de palco, instrumentos musicais, documentos íntimos e projetos não realizados, muitos nunca vistos pelo público.