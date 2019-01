O "Maluma português" que gostaria de fazer um dueto com Ed Sheeran

O cantor português participou no concerto do espanhol Antonio José, no dia 17 de janeiro. O espetáculo realizou-se na WiZink Center, em Madrid, onde os músicos cantaram em dueto o tema "A Dónde Vás".

Antes do concerto, Diogo Piçarra partilhou com a SIC os nomes de alguns dos artistas com quem gostaria de trabalhar.