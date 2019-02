"Roma" conquista prémio de melhor filme, "A Favorita" com mais galardões nos Bafta

"Roma" foi um dos grandes vencedores da 72.ª edição dos prémios Bafta do cinema britânico, triunfando em quatro categorias. Venceu o prémio de melhor filme e melhor realização, mas foi "A Favorita", do grego Yorgos Lanthimos, que arrecadou mais prémios, sete no total, entre eles o de melhor atriz principal, melhor atriz secundária e melhor filme britânico.

"Roma", do mexicano Alfonso Cuarón, produzido pela Netflix, triunfou ainda nas categorias de melhor filme de língua estrangeira e melhor fotografia. .

Sem grandes surpresas, Rami Malek venceu o prémio de melhor ator pelo desempenho no filme sobre os Queen, "Bohemian Rhapsody".

O Bafta de melhor ator secundário foi para Mahershala Ali, pela participação no filme "Green Book".

A cerimónia dos British Academy of Film and Television Arts realizou-se no Royal Albert Hall, de Londres.