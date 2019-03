Produtores de "The Simpsons" retiram episódio com Michael Jackson

Os produtores da série "The Simpsons" anunciaram esta sexta-feira que vão remover um episódio que conta com a participação de Michael Jackson, em reação ao documentário "Leaving Neverland", no qual dois homens alegam terem sido abusados por Michael Jackson.

No episódio de 1991 - "Stark Raving Dad" - Michael Jackson deu voz a uma personagem que afirmava ser o cantor e que conhece o patriarca da família, Homer Simpson, num hospital psiquiátrico.

Ao jornal The Wall Street Journal, o produtor executivo James L. Brooks disse que esta "parece claramente a única escolha a fazer".

Brooks acrescentou que os outros produtores executivos, Matt Groening e Al Jean, são "de uma só opinião sobre este assunto".

O episódio será removido dos serviços de 'streaming' e dos futuros conjuntos de DVD.

Esta medida surge na sequência da transmissão, pela HBO, do documentário "Leaving Neverland", no qual dois homens, Wade Robson e James Safechuck, alegam que Michael Jackson os abusou sexualmente.

O coreógrafo australiano Wade Robson, agora com 36 anos, revelou que o músico abusou sexualmente dele desde os 7 anos de idade e que o violou até aos 14 anos, enquanto James Safechuck, de 40 anos, declarou que Michael Jackson abusou dele "desde os 10 até perto dos 14", segundo revelaram à BBC.

A família de Jackson criticou o documentário e os seus gestores patrimoniais entraram com uma petição no tribunal de Los Angeles, pedindo 100 milhões de dólares de indemnização à HBO.

O documentário "Leaving Neverland", exibido nos Estados Unidos no começo da semana, está disponível a partir de hoje na plataforma HBO Portugal.



Lusa