Três novas confirmações para o Super Bock Super Rock

Foram anunciados os últimos três nomes que fecham o cartaz do palco dedicado à música electrónica do Super Bock Super Rock.



O artista francês SebastiAn, que editou o primeiro disco em 2010, está a trabalhar num álbum novo e sobe ao palco no dia 18 de julho. A colaboração que fez com Frank Ocean ajudou a confirmar o estatuto de um dos produtores mais talentosos da atualidade.

Roméo Elvis, que nasceu numa família de artistas, e vai mostrar no festival a 19 de julho, as músicas trabalho que lançou este ano.

Os "BaianaSystem" vêm do Brasil e estão a completar 10 anos de carreira com o disco "O Futuro Não Demora". Fazem a festa no último dia do festival do Meco, a 20 de julho.