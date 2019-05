Vai uma aposta? Conan Osiris fora da final da Eurovisão?

Esta 3.ª feira é dia da 1.ª semifinal

O representante de Portugal no Festival Eurovisão da Canção, Conan Osiris, atua na terça-feira na primeira semifinal do concurso, em Telavive, e, a avaliar pela média de várias casas de apostas, arrisca-se a falhar a final.

Este ano, o Festival Eurovisão da Canção é disputado por 41 países.

Na primeira semifinal atuam 17 países e na segunda, marcada para quinta-feira, 18. Em cada semifinal serão escolhidos dez finalistas.

Portugal, que concorre com a canção "Telemóveis", interpretada e composta por Conan Osiris, ocupava na sexta-feira o 12.º lugar na lista de preferências dos apostadores relativas à primeira semifinal do concurso. Ou seja, não está entre os 10 que passam à final.

Na primeira semifinal atuam, além do cantor português, os representantes da Grécia, Chipre, Austrália, Islândia, Hungria, Sérvia, República Checa, Eslovénia, Bélgica, Estónia, Polónia, Bielorrússia, São Marino, Geórgia, Finlândia e Montenegro.

Na segunda final irão atuar os representantes da Holanda, Suécia, Rússia, Suíça, Azerbaijão, Malta, Macedónia do Norte, Noruega, Arménia, Dinamarca, Albânia, Roménia, Lituânia, Moldávia, Áustria, Croácia, Letónia e Irlanda.

A final, que decorre no dia 18 é disputada pelos 20 países escolhidos nas semifinais, pelos denominados 'Cinco Grandes' (França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido) e pelo país anfitrião (Israel).

Na sexta-feira, Portugal ocupava o 18.º lugar na lista de preferências dos apostadores, entre os 41 países concorrentes, na qual se mantém em primeiro lugar, desde 09 de março, o tema da Holanda, "Arcade", interpretado por Duncan Laurence.

No mesmo site, é perguntado aos internautas quem irá vencer o festival: até sexta-feira, apenas 3% escolhiam Portugal.

Este ano assinala-se a 64.ª edição do concurso, no qual Portugal participou a primeira vez em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016).

Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014 e 2015, Portugal falhou a passagem à final.

A final do Festival da Canção, no qual é escolhido o representante português, foi a 03 de março, e nesse dia Portugal ocupava o 7.º lugar do ranking das apostas. Nesse mês, foi ocupando entre o 7.º e o 11.º lugar. No final de abril desceu para o 12.º e em maio continuou a descida, até ao 18.º lugar.

O primeiro ensaio do representante português, em Telavive, aconteceu no domingo, 05 de maio.

No Festival da Canção, Conan Osiris mereceu pontuação máxima (12 pontos) do público e de todas as regiões do país (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Açores, Madeira e Algarve) exceto do Algarve, que lhe deu a segunda pontuação mais alta (10 pontos).

As semifinais e a final do 64.º Festival Eurovisão da Canção são transmitidas em direto na RTP1, a partir das 20:00 de terça-feira, quinta-feira e sábado, respetivamente.

Lusa

Entretanto, a RTP1 exibe hoje à noite, em estreia, "Conan, o rapaz do futuro", documentário que "revisita a história do percurso artístico do músico, o ambiente e acontecimentos do Festival da Canção 2019 e revela os bastidores da sua preparação para o Festival Eurovisão da Canção 2019, tanto em Lisboa como já entre os ensaios, em Telavive".