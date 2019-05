A personagem de "A Guerra dos Tronos" que devia ter sobrevivido 

Na última temporada de "A Guerra dos Tronos" houve muita morte. Porém, os escritores revelam agora que, uma personagem que acabou por morrer a meio da temporada, devia ter sobrevivido à carnificina.

David Hill, um dos escritores da série da HBO, revelou ao site Entertainment Weekly que Jorah Mormont devia estar presente no episódio "The Iron Throne", o último da série.

"Durante muito tempo, queríamos que o Jorah estivesse no final" , disse Hill. No entanto, os escritores decidiram que a personagem morresse a proteger Daenerys Targaryen contra o exército dos mortos no terceiro episódio.

O ator Iain Glen, que interpretou Jorah, comentou a cena numa entrevista à revista. Glen disse que a a personagem acabou por morrer com muito carinho pela Daenerys, dado que não assistiu ao ao ataque a King's Landing, que resultou na morte de dezenas de milhares civis.