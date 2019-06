"Muggles" esperam 10 horas para entrar na montanha russa de Hagrid em Orlando, EUA

Abriu esta semana em Orlando um parque de diversões inspirado em Hagrid e a sua mota: uma montanha-russa que atravessa a Floresta Proibida de Hogwarts. Quem quis experimentar teve de esperar 10 horas numa longa fila.

O feitiço "Desaparatar" (desaparecer de um lugar e reaparecer noutro) teria dado jeito às centenas de "muggles" (não feiticeiros) que se alinharam, durante dez horas, para conseguir dar uma volta na mota de Hagrid. Ou isso ou ser V.I.P..

O "Magical Creatures Motorbike Adventure de Hagrid" abriu esta quinta-feira e parte do elenco de Harry Potter encontrou-se no parque do Universal Orlando Resort.

Draco Malfoy (Tom Felton), Ronald Weasley (Rupert Grint), Luna (Evanna Lynch), Filius Flitwick (Warwick Davis), Fred e George Weasley (James e Oliver Phelps) estiveram presentes e registaram o momento.

"Magical Creatures Motorbike Adventure de Hagrid"

Trata-se de uma montanha-russa que inclui uma floresta real com mais de 1 200 árvores (vivas) que ajudam a recriar a Floresta Proibida dos filmes e dos livros de Harry Potter.

Durante a viagem, de mota ou side-car, os visitantes entram em ruínas, meticulosamente construídas com a ajuda dos criativos da Universal.

Foi tudo pensado ao pormenor. Cruzam-se com centauros, Visgos do Diabo, plantas que atacam e se enrolam nos visitantes, e até com Fofo, o cão de três cabeças do primeiro livro.

Há cenários e personagens recriadas através de efeitos especiais e projeções.

A experiência promete ser única.

Quanto às filas, a Universal Orlando promete uma aplicação para evitar grandes esperas.