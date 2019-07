"Uma epifania de D. João V" classificada Património Mundial

Mário Pereira, Diretor do Palácio Nacional de Mafra, explicou esta manhã à SIC "um conjunto de singularidades" que tornam o monumento, agora classificado pela UNESCO, "um caso de estudo". Além da biblioteca "das luzes", com um acervo impressionante, e da enfermaria do séc. XVIII "que se mantém incólume", o diretor destaca os carrilhões e os seis órgãos que permitem fruir na basílica "um ato cultural único". Uma obra que foi erguida em apenas 3 anos e que Mário Pereira considera "uma epifania de D. João V".