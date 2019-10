De acordo com os números do Instituto do Cinema e do Audiovisual, o filme realizado por Todd Phillips com o ator Joaquin Phoenix foi visto por 149.394 pessoas.

Arrecadou na bilheteira uma receita bruta de mais de 850 mil euros.

Joker foi também o filme mais visto no passado fim de semana nos Estados Unidos.

Em Los Angeles, o protagonista apareceu de surpresa numa sala de cinema depois da exibição do filme. Tirou fotografias e até respondeu a perguntas dos fãs.