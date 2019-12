Mural natalício de Banksy chama a atenção para os sem-abrigo

A nova obra de arte do artista britânico Banksy apareceu na cidade britânica de Birmingham, em plena quadra natalícia, para chamar a atenção para os sem-abrigo.

O vídeo publicado no Instagram conta a história de Ryan.

Na legenda Banksy escreveu: "Durante os 20 minutos que filmámos Ryan neste banco, quem passou deu-lhe uma bebida quente, dois chocolates e um isqueiro - sem ele sequer ter pedido".

Ryan bebe a bebida oferecida e deita-se no banco. A posição em que se deita faz com que pareça o mítico Pai Natal no trenó puxado pelas renas, pintadas na parede.

O mural pintado durante o fim-de-semana na Vyse Street foi entretanto vandalizado. Na segunda-feira à noite pintaram de vermelho os narizes das duas renas.