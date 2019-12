Morreu Allee Willis, autora da música da série "Friends" 

Morreu esta terça-feira, vítima de ataque cardíaco, a compositora Allee Willis, de 72 anos, autora do conhecido tema da série "Friends", avançou o jornal britânico The Guardian.

Além do tema de abertura da popular série "I'll Be There for You", que se transformou no tema de maior sucesso da sua carreira, Allee Willis foi também coautora de êxitos dos Earth, Wind & Fire como "Boogie Wonderland", ou 'What Have I Done to Deserve This?', dos Pet Shop Boys.

A compositora norte-americana venceu dois prémios Grammy. O primeiro, em 1986, pela banda sonora do filme "O Caça-Polícias" e o segundo, em 2016, com o tema da adaptação teatral do livro "A Cor Púrpura".

PETER FOLEY/ EPA

Willis cresceu em Detroit e estudou jornalismo antes de se mudar pata Nova Iorque, em 1969, onde começou por trabalhar como copywriter e, três anos mais tarde, acabaria por se dedicar à escrita e composição musical.

Foi autora de centenas de temas de diversos artitas, como os Pet Shop Boys e os Pointer Sisters.

Em 1995 criou, em coautoria com David Crane and Marta Kauffman, o tema que se tornaria o mais famoso da sua carreira. "I'll Be There for You", canção de abertura da sitcom "The Friends".