Harvey Weinstein começa a ser julgado na segunda-feira, no Tribunal de Nova Iorque. O produtor norte-americano de 67 anos enfrenta cinco acusações de violação e agressão sexual decorrentes de episódios relatados por duas mulheres. As agressões terão acontecido em 2006 e 2013.

O escândalo que envolve o produtor explodiu a 5 de outubro de 2017, dia em que o jornal The New York Times publicou um artigo que contava que Weinstein tinha pago grandes quantias de dinheiro a pelo menos cinco mulheres que o tinham acusado de assédio sexual. A história acabou por incendiar aquele que se tornou num dos mais importantes movimentos sociais da década: Me Too.

O julgamento de Weinstein deverá durar seis semanas.