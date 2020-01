Morreu o pioneiro da arte conceptual John Baldessari

O artista norte-americano John Baldessari, considerado um pioneiro da arte conceptual, morreu no sábado, aos 88 anos, em Los Angeles, nos Estados Unidos, noticiaram os media locais.

O sítio ´online´ Artnet recorda que o artista, que um dia tinha admitido ser um escritor frustrado, dava o mesmo peso à palavra e à imagem, e no seu trabalho destacou-se por misturar ambos.

As pinturas, esculturas e instalações de John Baldessari deram forma à arte conceptual, a par de artistas como Joseph Kosuth e Hans Haacke.

Nascido em 1931, na Califórnia, foi professor de arte, e influenciou várias gerações de artistas, nomeadamente David Salle, Mike Kelley e Tony Oursler.

O seu trabalho encontra-se representado em museus como o Art Institute de Chicago, a National Gallery of Art em Washington, o The Museum of Modern Art (Moma), em Nova Iorque.

A Bienal de Veneza atribuiu-lhe um Leão de Ouro de carreira em 2009.Em Portugal, a Fundação Calouste Gulbenkian e o Centro Cultural de Belém apresentaram exposições do seu trabalho.