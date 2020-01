Post Malone atua no Rock in Rio a 28 de junho

Há mais um nome confirmado para o Rock in Rio Lisboa. O rapper norte-americano Post Malone atua a 28 de junho.

Post Malone junta-se a Foo Fighters, Camila Cabello, The National e Black Eyed Peas no cartaz do festival do Parque da Bela Vista.

Foi o artista mais ouvido no Spotify em 2019 e lançou o terceiro disco "Hollywood's Bleeding" em setembro.