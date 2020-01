Post Malone no Rock in Rio Lisboa

2019 foi um ano marcante na carreira de Post Malone. Foi o músico mais ouvido na plataforma de streaming de música Spotify e bateu um recorde com mais de 50 anos da Billboard: conseguiu ter nove temas no top 20 da revista de música... a culpa é do álbum "Hollywood's Bleeding".

O terceiro disco do rapper foi lançado no início de setembro e foi um dos mais ouvidos do ano. Será um dos destaques da atuação de Post Malone no Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa, a 28 de junho.

É o primeiro artista confirmado para o último dia do festival que também vai receber os Foo Fighters, The National e Black Eyed Peas.

O Rock in Rio Lisboa decorre nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho.