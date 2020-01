Liam Gallagher, ex-Oasis, atua no Rock in Rio Lisboa

Liam Gallagher sobe ao Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa a 21 de junho. Neste segundo dia do festival já estavam confirmados Foo Fighters e The National.

O ex-vocalista dos Oasis vem a Portugal com dois discos a solo: "As You Were", de 2014 e "Why me? Why not?", de 2019.

O músico de 47 anos lançou-se na carreira a solo em 2017, depois de estar alguns anos nos Beady Eye, que fundou com membros dos Oasis - a banda à qual será sempre associado e onde esteve desde o início dos anos 1990, até 2009.

Foi, aliás, com o irmão Noel, o responsável pelo sucesso do grupo. Estima-se que os Oasis tenham vendido cerca de 70 milhões de discos, em todo o mundo.

No início de janeiro, Liam Gallagher deixou uma mensagem no Twitter a dizer que vai reformar-se da carreira a solo depois de um terceiro disco. E deixou no ar a possibilidade de os Oasis se reunirem em 2022.

Mas, apesar do entusiasmo dos fãs, Noel Gallagher já veio desmentir a informação veiculada pelo irmão .

O Rock In Rio Lisboa regressa ao Parque da Bela Vista, em Lisboa, nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho.