Ozzy Osbourne revela que sofre de Parkinson

O músico de 71 anos revelou esta terça-feira numa entrevista ao programa de telvisão Good Morning America que sofre de segundo estágio da Doença de Parkinson.

Acompanhado pela mulher Sharon, Osbourne contou que depois de ter sido operado no seguimento de uma queda em fevereiro do ano passado, ficou com um braço dormente e com as pernas constantemente frias.

“Não é uma sentença de morte, mas afeta alguns nervos do nosso corpo. Temos dias bons, mas também temos dias muito maus”, explicou a mulher.

Questionado sobre os rumores que corriam sobre o seu estado de saúde, o músico respondeu que não é “bom a guardar segredos”, e acrescentou que está muito grato aos fãs.