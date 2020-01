Ivete Sangalo esteve presente em todas as edições do Rock in Rio Lisboa e, em 2016, em dose dupla. Atuou também em substituição de Ariana Grande, que cancelou o concerto.

Este ano, atua no palco Mundo no primeiro dia do festival, o mesmo dia de Camila Cabello e Black Eyed Peas, depois de em setembro ter feito um concerto na Torre de Belém, pelos 15 anos do Rock in Rio Lisboa.

O festival volta ao Parque da Bela Vista a 20, 21, 27 e 28 de junho.