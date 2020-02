"Parasitas" faz história e conquista quatro Óscares

O filme "Parasitas", do realizador sul-coreano Bong Joon Ho, venceu o Óscar de melhor Filme, na 92.ª edição dos prémios da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas, de Hollywood.

Os outros candidatos ao Óscar de melhor filme eram "Le Mans'66: O Duelo", "O Irlandês", "Jojo Rabbit", "Joker", "Mulherzinhas", "Marriage Story", "1917" e "Era Uma Vez em... Hollywood".

O prémio foi entregue à equipa de produção, constituída por Kwak Sin Ae e Bong Joon Ho, pela atriz Jane Fonda, sob fortes aplausos do público, no Dolby Theatre, em Los Angeles.

"Parasitas", que partiu com seis nomeações para os Óscares, conquistou os quatro mais importantes para os quais estava indicado: melhor filme, melhor realizador, melhor filme internacional e melhor argumento original. De fora ficaram melhor cenografia e melhor montagem, que cedeu a "Era Uma Vez... em Hollywood" e “Le Mans '66: O Duelo”, respetivamente.

A longa-metragem, uma comédia negra sobre injustiças sociais, soma já perto de duas centenas de prémios, desde a estreia em Cannes, em maio do ano passado, onde conquistou a Palma de Ouro.

Foi também distinguido com os prémios de melhor filme em língua estrangeira e melhor argumento, pela academia britânica de cinema e televisão (BAFTA), de melhor filme estrangeiro, nos Globos de Ouro, e foi ainda a escolha do Sindicato dos Atores dos Estados Unidos, para melhor elenco, a principal categoria dos seus prémios, tendo sido a primeira produção estrangeira a conquistar a distinção.

"Parasitas" foi o vencedor da 92.ª edição dos Óscares, com a conquista de quatro estatuetas.

"Joker", de Todd Phillips, partira com 11 nomeações, o maior número da noite, entre as quais melhor filme e melhor realizador, e obteve duas: melhor ator (Joaquin Phoenix) e melhor banda sonora (Hildur Guðnadóttir).

Eric Gaillard/ Reuters

"1917", que integrava o grupo de filmes com dez nomeações, obteve três Óscares: melhor mistura de som (Mark Taylor e Stuart Wilson), melhores efeitos visuais (Guillaume Rocheron, Greg Butler e Dominic Tuohy) e melhor fotografia (Roger Deakins).

Nomeado para dez estava igualmente "Era Uma Vez... em Hollywood”, que obteve a melhor cenografia (Barbara Ling e Nancy Haigh), depois de ter aberto a cerimónia com a conquista do Óscar de melhor ator secundário (Brad Pitt).

Com dois Óscares, em quatro nomeações, ficou igualmente “Le Mans '66: O Duelo”: melhor montagem (Michael McCusker e Andrew Buckland) e melhor montagem de som (Donald Sylvester).

Renée Zellweger venceu o Óscar de melhor atriz, pelo desempenho no filme "Judy", em que recria a atriz e cantora Judy Garland. As outras candidatas ao Óscar de melhor atriz eram Cynthia Erivo, por "Harriet", Scarlett Johansson, por "Marriage Story", Saoirse Ronan, por "Mulherzinhas", e Charlize Theron, por "Bombshell - O Escândalo".

Eric Gaillard/ Reuters

Nomeados para seis Óscares e vencedores de apenas um, são "Marriage Story" (melhor atriz secundária, Laura Dern), "Jojo Rabbit" (melhor argumento adaptado, Taika Waititi), e "Mulherzinhas" (melhor guarda-roupa, Jacqueline Durran).

Nomeados para três Óscares estavam "Bombshell - O Escândalo" e "Dois Papas". O primeiro conseguiu o Óscar de melhor caraterização (Kazu Hiro, Anne Morgan e Vivian Baker), "Dois Papas" acabou sem distinções.

A 92.ª edição dos prémios da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas, dos Estados Unidos, decorreu no Dolby Theatre, em Los Angeles, no domingo à noite, na Califórnia, madrugada de segunda-feira em Portugal.

A passadeira vermelha dos Óscares

Lista completa dos vencedores da 92.ª edição dos Óscares



Melhor filme:"Parasitas" - Kwak Sin Ae e Bong Joon Ho

Melhor realização:"Parasitas" - Bong Joon Ho

Melhor ator:Joaquin Phoenix - "Joker"

Melhor ator secundário:Brad Pitt - "Era Uma Vez em... Hollywood"

Melhor atriz:Renée Zellweger - "Judy"

Melhor atriz secundária:Laura Dern - "Marriage Story"

Melhor fotografia:"1917" - Roger Deakins

Melhor argumento adaptado:"Jojo Rabbit" - Taika Waititi

Melhor argumento original:"Parasitas" - Bong Joon Ho & Han Jin Won

Melhor filme internacional:"Parasitas" - Bong Joon Ho (Coreia do Sul)

Melhor filme de animação:"Toy Story 4" - Josh Cooley, Mark Nielsen e Jonas Rivera

Melhor curta-metragem de animação:"Hair Love" - Matthew A. Cherry e Karen Rupert Toliver

Melhor documentário:"American Factory" - Steven Bognar, Julia Reichert e Jeff Reichert

Melhor documentário em curta-metragem:"Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)" - Carol Dysinger e Elena Andreicheva

Melhor curta-metragem:"The Neighbors' Window" - Marshall Curry

Melhor cenografia:"Era Uma Vez... em Hollywood" - Barbara Ling e Nancy Haigh Melhor montagem:"Le Mans '66: O Duelo" - Michael McCusker e Andrew Buckland

Melhor caracterização:"Bombshell - O Escândalo" - Kazu Hiro, Anne Morgan e Vivian Baker

Melhor guarda-roupa:"Mulherzinhas" - Jacqueline Durran

Melhor banda sonora original:"Joker" - Hildur Guðnadóttir

Melhor canção:"(I'm Gonna) Love Me Again", de "Rocketman", Elton John e Bernie Taupin

Melhor montagem de som:"Le Mans '66: O Duelo" - Donald Sylvester

Melhor mistura de som:"1917" - Mark Taylor e Stuart Wilson

Melhores efeitos visuais:"1917" - Guillaume Rocheron, Greg Butler e Dominic Tuohy