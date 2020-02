A arte e o cinema de Gabriel Abrantes mostram-se em Lisboa

"Melancolia Programada" junta as artes que definem Gabriel Abrantes. Alguns dos filmes que foi fazendo cruzam-se com as suas outras formas de expressão. Do curriculum de Gabriel faz parte "Diamantino", o filme que conta a história de um jogador de futebol e que venceu o Grande Prémio da Semana da Crítica do Festival de Cannes de 2018.