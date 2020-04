Desenhos para ilustrar, música feita em casa e um livro para ouvir

Regressamos com a atualidade cultural que não parou, mesmo em tempo de pandemia. Exemplo disso, são os vários temas e discos lançados, em Portugal. No Cartaz falamos do lançamento da versão audiolivro do novo romance de Rodrigo Guedes de Carvalho e também da Sebenta da Quarentena, onde 40 artistas desenharam para ajudar os idosos a combater a solidão.