Ministra da Cultura promete medidas para os media e área do livro

Na audição parlamentar requerida pelos grupos parlamentares do PAN e do PS sobre as consequências resultantes da pandemia da covid-19 nos setores da Cultura e da Comunicação Social, Graça Fonseca explicou que estão a preparar novas medidas específicas para os vários setores.

Para o setor dos media e livro deverão ser apresentadas esta semana.