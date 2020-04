Morreu o cantor francês Christophe

O cantor francês Christophe, de 74 anos, que interpretou o êxito "Aline" em 1965, morreu devido a uma doença pulmonar, disse esta sexta-feira a mulher Véronique Bevilacqua.

Autor, compositor e intérprete, Christophe, cujo nome verdadeiro era Daniel Bevilacqua, foi hospitalizado em 26 de março num hospital em Paris, devido a um enfisema pulmonar, tendo sido posteriormente transferido para uma unidade médica em Brest, na região norte.

"Christophe partiu. Apesar da dedicação extrema das equipas médicas, as suas forças abandonaram-no", escreveu a mulher e a filha Lucie, num comunicado enviado à agência de notícias France-Presse (AFP).

No comunicado não é mencionada a doença respiratória covid-19. O diário francês Le Parisien noticiou, aquando da hospitalização, que o cantor estava infetado com o novo coronavírus (SARS-CoV-2), informação que o agente do cantor não confirmou.

Christophe ocupava uma posição única na música francesa, e o anúncio da hospitalização do cantor comoveu o mundo do espetáculo nas redes sociais.

O compositor Jean-Michel Jarre escreveu as letras de dois dos principais álbuns de Christophe, "Les Paradis Perdus", 1973 e "Les Mots bleus", 1974.

Em dezembro passado, Christophe resumiu a sua carreira: