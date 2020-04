Morreu Irrfan Khan, o ator de “Slumdog Millionaire” e “A Vida de Pi”

O ator Irrfan Khan morreu esta quarta-feira aos 54 anos depois de ter sido internado com uma infeção na região do cólon, informou o porta-voz.

“Alguém que lutou até ao fim e inspirou todos aqueles com quem teve contacto próximo”, pode ler-se numa nota divulgada pela equipa do ator.

Em 2018, a estrela de Bollywood foi diagnosticada com um cancro neuroendócrino, para o qual recebeu tratamento durante vários meses no Reino Unido.

O protagonista de êxitos como “Slumdog Millionaire” e “A Vida de Pi” estreou-se nos ecrãs em 1988 e rapidamente chegou ao mundo de Hollywood e protagonizou papéis em filmes como “Jurassic World” e “O Fantástico Homem-Aranha".

Na Índia ganhou uma série de galardões, incluindo o de “Melhor Ator” no National Film Award em 2012, com o seu papel em “Paan Singh Tomar”.

Da indústria do cinema começam a chegar as reações à sua morte, com colegas a destacarem o “incrível talento” e o seu “contributo magnífico” para o setor.

Irrfan Khan deixa a mulher e dois filhos, Babil and Ayan.