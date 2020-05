"You are the Champions", a contribuição dos Queen + Adam Lambert para o combate à Covid-19

Brian May, Roger Taylor e Adam Lambert gravaram-na no telemóvel, a partir da casa de cada um: May em Londres, Taylor na Cornualha e Lambert em Los Angeles. Trata-se de uma versão "espontânea" do clássico "We are the Champions", que os Queen entoaram pela primeira vez, em 1977, pela voz de Freddie Mercury. Este foi, também, o primeiro tema que tocaram juntos, enquanto Queen + Adam Lambert: foi em 2009, na final de "American Idol" (Lambert ficou em segundo lugar no concurso de talentos, mas impressionou Bryan May).

A versão remasterizada surge com o título "You are the Champions" e a banda Queen + Adam Lambert (que nesta interpretação conta, ainda, com a participação do baixista Neil Fairclough) vai doar todas as receitas da canção à Organização Mundial da Saúde, em concreto, ao Fundo para a Covid-19.

Desde o início do isolamento, uma consequência da pandemia causada pelo novo coronavírus, que Bryan May e Roger Taylor têm partilhado pequenos concertos, nas redes sociais. A ideia de mudar de "We" para "You" foi de Adam Lambert. Em vez de nós, a banda quis colocar o vós em destaque. E deu voz aos que estão na chamada "linha da frente". O videoclipe agora lançado mostra isso mesmo: começa com imagens de locais como Londres, Paris, a muralha da China ou as praias da Califórnia - sempre vazios - e segue para as cenas gravadas nos hospitais com profissionais de saúde, mas também com doentes - alguns, recuperados.

As receitas de "You are the Champions" vão ser aplicadas em material de proteção para médicos, enfermeiros e restante equipa a trabalhar na linha da frente - como máscaras, fatos, viseiras ou luvas - e, posteriormente, o dinheiro será canalizado para a ajuda na descoberta de uma vacina e tratamento para a Covid-19.

Quis a banda, adicionalmente, animar os fãs que viram as 27 datas da digressão dos Queen + Adam Lambert no Reino Unido, adiadas para 2021.

"We are the Champions" tem letra de Freddie Mercury que disse, a propósito da canção, que "quis escrever algo que todos cantassem, juntos". Freddie pretendia, ainda, que a canção em causa fosse sobre a vitória, porque "seria bom se tivéssemos uma canção que todos víssemos como uma canção de vitória".

Ainda não estamos nessa fase, em relação à Covid-19, mas cada um fará a sua parte para lá chegar. Este é o contributo dos Queen + Adam Lambert.