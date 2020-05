Morreu Dave Greenfield, teclista dos Stranglers

O músico britânico Dave Greenfield, teclista dos Stranglers, morreu no domingo aos 71 anos em consequência da doença Covid-19, anunciou a banda.

Em comunicado, a banda explica que o músico esteve hospitalizado por causa de problemas cardíacos, acabou por contrair a Covid-19 e morrer no domingo.

De acordo com a imprensa britânica, Dave Greenfield fazia parte dos Stranglers praticamente desde o início, quando se juntou em 1975.

Dave Greenfield era conhecido pelo som distintivo do órgão Hammond nos temas da banda, em particular num dos maiores êxitos do grupo, 'Golden Brown', que compôs, escreveu a publicação New Musical Express.

À margem dos Stranglers, Dave Greenfield e o vocalista da banda, Jean-Jacques Burnel, compuseram a banda sonora de um filme de Vincent Coudanne.A

o longo da carreira, os Stranglers atuaram várias vezes em Portugal, nomeadamente no festival de Vilar de Mouros. O concerto mais recente foi em janeiro passado no Casino Estoril.