Tom Cruise quer filmar na Estação Espacial Internacional - e a NASA já disse que sim

O ator norte-americano Tom Cruise queria fazer um filme mesmo no espaço e tudo aponta para que o faça em breve. A NASA já confirmou que dá autorização para as filmagens dentro da Estação Espacial Internacional. Falta o ok da SpaceX para, eventualmente, o trasportar.

A agência espacial norte-americana está "entusiasmada" com a ideia de trabalhar com a estrela de "Top Gun" e de "Missão Impossível" num filme a bordo da Estação Espacial Internacional, anunciou no Twitter o responsável da NASA Jim Bridenstine, sem adiantar mais pormenores sobre o projecto.

O site Deadline Hollywood tinha avançado no fim de semana que havia rumores sobre um projeto de filme rodado no espaço, acrescentando que nele estava também envolvida a SpaceX, de Elon Musk.

A NASA e a SpaceX estão a preparar uma missão histórica para 27 de maio. Será a primeira vez desde 2011 que astronautas partirão para o espaço a partir dos Estados Unidos e num foguetão que não é russo. O Falcon 9 da SpaceX vai levar na cápsula Crew Dragon dois astronautas norte-americanos - Bob Behnken e Doug Hurley. - até à Estação Espacial Internacional.

Nem Elon Musk nem a sua empresa comfirmaram ter alguma ligação com o futuro filme de tom Cruise. Musk apenas publicou no Twitter uma resposta ao administrador da NASA a dizer que o projeto "deve ser muito divertido".

Ainda segundo a Deadline Hollywood, mesmo não tendo mais informações sobre este projeto, será um filme de "ação e aventura" e não terá nada a ver com a série de longas-metragens "Missão Impossível".

Por causa da pandemia de Covid-19, a Paramount Pictures anunciou no final de fevereiro que tinha de interromper a produção em Itália do próximo filme da série, o sétimo, que tinha estreia prevista para 23 de julho de 2021.

Aguarda-se a contagem decrescente para o "lift-off" deste projecto.

Estação Espacial Internacional, o posto avançado da Terra no espaço

A Estação Espacial Internacional, o maior laboratório científico construído fora da Terra, está em órbita desde 1998 a cerca de 400 km de altitude. O primeiro módulo foi lançado a 20 de novembro de 1998, mas a evolução é contínua. É a maior construção que o Homem fez fora da Terra numa parceria que junta nações "rivais".

O veículo da SpaceX só tem tem feito viagens para levar mantimentos para a Estação Espacial Internacional.