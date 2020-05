Quatro dos principais festivais de verão já têm novas datas

Assim sendo, o calendário destes festivais fica marcado da seguinte forma:

26ª edição do Super Bock Super Rock - 15, 16 e 17 de julho;

24ª edição do Meo Sudoeste - entre 3 e 7 de agosto, com a abertura do campismo a 31 de julho;

12ª edição do Sumol Summer Fest - dias 2 e 3 de julho;

13ª edição do Galp Beach Party - 25 e 26 de junho.

No que diz respeito ao Sumol Summer Fest, Trippie Redd, Burna Boy, SAINt JHN, Piruka e Nenny, anunciados para a 12ª edição do Sumol Summer Fest de 2020, mantém-se no cartaz de 2021.

Num comunicado, a Música no Coração refere que "pelo respeito e sentido de responsabilidade para com os nossos públicos e para com os milhares de profissionais envolvidos na realização dos Festivais – artistas, equipas técnicas e de produção, os nossos patrocinadores e parceiros, e todo o nosso staff-, não desistimos e aguardámos enquanto foi possível, continuando a trabalhar empenhadamente para as datas inicialmente previstas."

No entanto, depois da aprovação na Assembleia da República na generalidade da proposta de lei do Governo que determina a não realização dos grandes festivais de verão deste ano, o adiamento acabou por ser inevitável.

Os bilhetes que já foram comprados são válidos para as novas datas e não é necessária a troca ou a emissão de um novo bilhete.