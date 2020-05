Museus e palácios abriram as portas com um novo tipo de público

Antes da pandemia do novo coronavírus, o público dos espaços culturais como o Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, ou os Parques de Sintra era composto, maioritariamente, por turistas estrangeiros. Agora, com as fronteiras fechadas, os espaços culturais são visitados quase exclusivamente por quem mora em Portugal. Algumas destas pessoas optaram por estes locais como o primeiro passeio de desconfinamento.

Além disso, estes espaços costumavam ter visitas das escolas e dos lares de 3ª idade, o que também deixou de ser possível, tendo em conta o panorama que vivemos.

Os museus, monumentos, palácios e espaços arqueológicos voltaram a abrir as portas no dia 18 de maio, data que coincidiu com o Dia Internacional dos Museus.