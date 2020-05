As novas regras para eventos culturais a partir da próxima segunda-feira

Depois de mais de dois meses fechados os teatros, cinemas e outras salas de espetáculos abrem na segunda-feira.

Entre as novas regras destaca-se a obrigatoriedade do uso de máscara nos espaços fechados. Já nos eventos ao ar livre, não é obrigatório o uso de máscara, mas as pessoas têm de estar afastadas pelo menos um metro e meio.

As filas das salas podem ser todas usadas, mas tem de haver um lugar de intervalo entre as pessoas, exceto se viverem na mesma casa.

A ministra da Cultura visitou o início das obras de conservação e beneficiação do Mosteiro de Santa Clara a Velha, onde deixou um apelo a que em todo o país não se deixem de realizar toda a programação cultural que seja possível.