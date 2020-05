Morreu, na terça-feira, aos 87 anos o ator Richard Herd, conhecido por interpretar a personagem de Mr. Wilhelm em ‘Seinfeld’.

O ator, que apareceu em dezenas de filmes e séries de televisão, faleceu em sua casa vítima de um cancro, segundo noticiou a CNN.

Conhecido pelos papeis em "Star Trek: The Next Generation", "Star Trek: Voyager" e "Star Trek: Renegades", também participou em "The O.C." "NYPD Blue", "ER" e "Dallas", entre várias outras séries.