Dia 21 de junho no Coliseu do Porto e dia 22 no Campo Pequeno. Os concertos dos Simple Minds em Portugal estavam marcados para o próximo mês, dia 22 no Porto e dia 23 em Lisboa. É mais um adiamento justificado pela situação criada pela Covid-19.

Os bilhetes já adquiridos são válidos para os espetáculos do próximo ano.

Os Simple Minds de Jim Kerr e Charlie Burchill nasceram em Glasgow, na Escócia, em finais dos anos 70. A "40 Years of Hits Tour" celebra os 40 anos de carreira da banda.